В Тверской области движение по трассе М-11 перекрывали из-за ДТП

Возможен был съезд на 258 км М-11 "Нева"

ТВЕРЬ, 27 января. /ТАСС/. Движение по автомагистрали М-11 "Нева" на 320-м км в направлении Санкт-Петербурга в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области было перекрыто из-за ДТП. Были варианты объезда, сообщали в Telegram-канале "Автодора".

"Из-за ДТП ограничено движение на 320 км М-11 "Нева" в сторону Санкт-Петербурга. Возможен съезд на 258 км М-11 "Нева", - говорилось в сообщении.

Как поясняли в пресс-службе ГУ МЧС, предварительно, грузовой автомобиль врезался в отбойник. Информация уточняется.

Позже движение восстановили, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В новость внесены изменения (09:00 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.