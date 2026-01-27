В Удмуртии в ДТП пострадали два человека

Столкнулись грузовик, автомобиль ДПС и пожарная машина

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате столкновения в Удмуртии грузовика, автомобиля ДПС и пожарной машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла в поселке Игра. Водитель грузовика Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении пожарному автомобилю, который проезжал перекресток с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Произошло столкновение, после которого Mercedes столкнулся с припаркованным автомобилем ДПС. "В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz и пассажир пожарного автомобиля "Урал", 45-летний мужчина, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Машины получили повреждения. В момент ДТП в патрульном автомобиле ДПС никого не было.