В Брянске пропавших детей ищут в подледном пространстве и на дне реки

Основной версией, которую отрабатывают штаб и оперативные службы, является несчастный случай на воде

БРЯНСК, 27 января. /ТАСС/. Поиск провалившихся под лед 20 января детей в Брянске сосредоточен на подледном пространстве и дне реки Десна. Основной версией, которую отрабатывают штаб и оперативные службы, является несчастный случай на воде, сообщили ТАСС в пресс-службе отряда "ЛизаАлерт" Брянской области.

"На данный момент основной версией, которую отрабатывают штаб и экстренные службы, остается несчастный случай на воде. Это связано с тем, что вещи детей - тюбинги - были обнаружены на поверхности льда рядом с открытой проталиной. Именно из-за этого факта поиск ведется столь тщательно именно в подледном пространстве и на дне реки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что усилия добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и специалистов ведомств сосредоточены на работе непосредственно на льду и обследовании акватории. Береговая территория осматривается поисковиками в процессе выполнения задач на реке.

В единую дежурно-диспетчерскую службу 20 января обратился очевидец, который рассказал, что видел, как под лед реки Десна в Брянске провалились двое несовершеннолетних. На место происшествия выехали спасатели, поиски продолжаются. На месте трагедии наблюдается сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.