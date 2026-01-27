ВСУ атаковали фермерское хозяйство в ЛНР, выдав его за склад боеприпасов
ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. ВСУ с помощью БПЛА атаковали сельскохозяйственное предприятие в прифронтовой Кременной Луганской Народной Республики, выдав это за уничтожение военного склада. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
"В результате удара БПЛА противника сожжена сельхозтехника одного из аграрных предприятий в прифронтовой Кременной. Уничтожены тракторы, грузовые и легковые машины. При этом, по словам директора фермерского хозяйства Вадима Нагорного, в украинских источниках эта атака была представлена как успешный удар по складу боеприпасов, что не соответствует реальности", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в Минсельхозе ЛНР в курсе украинской атаки, информация направлена в соответствующие ведомства. Со стороны министерства предприятию будет оказана поддержка.