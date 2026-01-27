ТАСС: в Минздраве Кубани проводят проверки по делу экс-вице-губернатора

Речь идет о деле Анны Миньковой

Анна Минькова © Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в Министерстве здравоохранения Краснодарского края, главой которого является Евгений Филиппов, в рамках дела бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, связанного с мошенничеством в сфере здравоохранения региона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В министерстве [здравоохранения региона] проходят проверочные мероприятия", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что они связаны с делом о мошенничестве, по подозрению к которому была задержана Анна Минькова.