В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Среди пострадавших также есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

В сообщении говорится, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе "пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок", говорится в сообщении.

В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия. Мужчин доставили в Грайворонскую ЦРБ, у одного из них была диагностирована баротравма и ушиб кисти, у другого - баротравма. После оказания помощи раненых направили для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки был поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, в селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением, семилетняя девочка получила баротравму. Медики скорой оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации родители ребенка отказались. Также в результате детонации повреждены окна в доме и автомобиль.