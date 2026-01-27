В Херсонской области при ударе БПЛА ранен сотрудник больницы

Он ехал на работу на велосипеде

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудник Голопристанской центральной районной больницы (ЦРБ) в Херсонской области получил ранение средней тяжести в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня, 27 января, был ранен сотрудник голопристанской больницы. Ехал на работу на велосипеде, атакован дроном, проникающее ранение средней тяжести, помощь оказана, находится в Скадовской ЦРБ", - сказал он.