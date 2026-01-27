Дедов отрицает, что просил взятки в качестве "домашнего задания"

Домашние задания бывают в школе, отметил бывший заместитель губернатора Курской области в ходе судебного заседания

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов в ходе судебного заседания заявил, что не брал взятки за строительство фортификаций на границе с Украиной в качестве "домашнего задания".

Ранее в ходе допроса бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил, что Дедов называл получение взятки за строительство фортификаций на границе с Украиной "домашним заданием". "Домашние задания бывают в школе, но я предполагаю, что это идет речь о незаконном вознаграждении. <...> Нет, я не устанавливал [откаты при строительстве фортификаций]", - сказал Дедов в ходе допроса, на котором присутствовал по ВКС.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в регионе. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.