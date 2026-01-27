Суд задерживает назначение даты заседания по отводу судьи по делу Бутягина

После решения по отводу будет назначена новая дата слушания по экстрадиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы задерживает назначение даты заседания по отводу судьи и назначении нового. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"Главной новости - даты заседания по отводу судьи - по-прежнему нет: по неясным причинам суд задерживает ее назначение. После решения по отводу будет назначена новая дата слушания по экстрадиции - либо с тем же судьей, либо с новым", - говорится в сообщении.

В сообщении говориться, что слушании будут продолжением предыдущих слушаний суда по экстрадиции, где суд первой инстанции вынесет решение. В случае, если суд примет решение об экстрадиции Александра, защита готова подать апелляцию.

Российский археолог в относительно хорошем психическом и физическом состоянии, сообщили его близкие. "Он чувствует себя нормально и остается в относительно хорошем психическом и физическом состоянии, насколько это возможно в данных обстоятельствах. У него по-прежнему спокойные отношения с сокамерниками (один из них за это время сменился)", - говорится в сообщении.

Близкие Бутягина уточнили, что всего более 1,7 тыс. человек финансово поддержали ученого и суммарно собрали почти €64 тыс. на юристов для его защиты. Значительные траты ожидаются по итогам января и в феврале, так как судебные заседания начались существенно раньше ожидаемого срока.