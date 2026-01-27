В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель

Губернатор Александр Богомаз отметил, что также частично поврежден жилой дом

БРЯНСК, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, ранен мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как он уточнил, мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз отметил, что ВСУ дроном также частично повредили жилой дом, на месте работают экстренные и оперативные службы.