В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель
Редакция сайта ТАСС
20:55
БРЯНСК, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, ранен мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как он уточнил, мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз отметил, что ВСУ дроном также частично повредили жилой дом, на месте работают экстренные и оперативные службы.