В Ленобласти ликвидировали пожар в ангаре

Возгорание произошло в поселке Мга Кировского района

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в промышленном ангаре в поселке Мга Кировского района Ленинградской области, полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поступило сообщение о пожаре в складском ангаре с двухэтажной газобетонной пристройкой. Площадь пожара составляла 300 кв. м, позднее возгорание локализовали на площади 150 кв. м. В ангаре находилось личное подсобное хозяйство, в ходе тушения пожара спасены 10 баранов.