В Волгограде ликвидировали открытое горение на складе
Редакция сайта ТАСС
00:31
ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Открытое горение на складе в Волгограде, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м, ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.
Ранее в МЧС сообщили, что в Волгограде на улице 25-летия Октября, д. 1 загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.
По предварительной информации, пострадавших нет.