В Волгограде ликвидировали открытое горение на складе

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Открытое горение на складе в Волгограде, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м, ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

Ранее в МЧС сообщили, что в Волгограде на улице 25-летия Октября, д. 1 загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

По предварительной информации, пострадавших нет.