В Курской области БПЛА ВСУ атаковали четыре муниципалитета за сутки

Над регионом сбили 30 беспилотников различных типов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 53 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области за прошедшие сутки. Беспилотники ВСУ атаковали Хомутовский, Октябрьский и Курский районы, а также областной центр, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате атаки БПЛА в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждена оконная рама здания. В Курске в результате падения обломков беспилотника повреждена газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания. В деревне Татаренкова Курского района обломком поврежден автомобиль. В селе Лозовское Октябрьского района повреждены окна в частном доме и забор", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что всего в период с 09:00 мск 27 января до 07:00 мск 28 января сбиты 30 вражеских беспилотников различных типов. "53 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - проинформировал губернатор, отметив, что погибших и пострадавших в результате атак ВСУ нет.