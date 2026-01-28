В Ростовской области завели дело из-за отключения воды в шахтерских городах

В Гукове, Звереве, а также нескольких поселках водоснабжение отсутствовало в течение недели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту недельного отсутствия воды в шахтерских городах Гуково, Зверево, а также поселках Ростовской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения в регионе в связи с аварией на водоводе, в результате которой без водоснабжения длительный период оставались жители Гукова, Зверева и ряда населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов", - говорится в сообщении.

16 января в городах Гуково, Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области из-за проведения аварийных работ было полностью прекращено водоснабжение. 21 января президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина на ситуацию в некоторых городах Ростовской области, где люди остались без воды и тепла. 22 января подачу воды восстановили в Звереве, а позже и на остальных территориях.

По версии следствия, без воды из-за аварии оставались более 70 тыс. человек и 74 соцобъекта. Подвоз воды жителям Гукова осуществляли с нарушениями. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

По данным управления развития систем водоснабжения региона, гуковский водовод, где произошла авария, был построен с нарушениями и никогда не обслуживался. После инцидента власти региона потребовали принять на баланс муниципалитетов все бесхозные сети в регионе.