Уголовное дело по обвинению экс-депутата Госдумы Бальбека передали в суд

Дату рассмотрения пока не назначили

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело по обвинению бывшего депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека передано в Киевский районный суд в Симферополе, дата рассмотрения пока не назначена. Об этом ТАСС сообщил Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу Бальбека, знакомый с материалами обвинения.

"Передано в Киевский районный суд дело по обвинению. Дата пока не назначена", - сообщил Анохин.

Бальбек, по его словам, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 128 ч. 1 (клевета) и ст. 272 ч. 3 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Он находится в СИЗО Симферополя.

22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике. Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа.