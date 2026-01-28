Допрос готовившего поджог здания Минобороны подростка показали на видео
07:26
ТАСС, 28 января. Следственный комитет России показал видео допроса 14-летнего подростка из Тверской области, приговоренного к семи годам лишения свободы за подготовку поджога одного из зданий Минобороны по указанию украинской террористической организации.
На кадрах обвиняемый признался, что ему предложили доставить сумку с зажигательной жидкостью.
По данным ФСБ, подросток через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации, по указаниям куратора провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью, но был задержан.