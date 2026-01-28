ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь в ночь на 28 января

Cилы ПВО сбили 10 БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать Севастополь ночью и утром, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.