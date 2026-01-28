В Севастополе рабочий в образовательном центре пострадал при атаке БПЛА

Ученики не пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Осколочное ранение в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь получил рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, находившийся на улице возле центра. Ученики не пострадали, так как находились в укрытии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Читайте также Возгорание нефтепродуктов в Воронежской области и 75 БПЛА. Последствия атаки ВСУ

"Возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Развожаева, Вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать Севастополь ночью и утром, сбито 10 беспилотников. По предварительной информации, осколки от сбитых беспилотников обнаружены в ряде районов города: в районе Фиолента осколки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома, в Юхариной балке обломки пробили крышу одного из частных домов, на проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе.