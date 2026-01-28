Статья

Возгорание нефтепродуктов в Воронежской области и 75 БПЛА. Последствия атаки ВСУ

Также в Северском районе Краснодарского края повреждены четыре частных дома

​​​​​​Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили Минобороны РФ.

Из-за атаки БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов в Воронежской области. Четыре частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 24 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 23 - над Республикой Крым, 6 - над акваторией Черного моря, 5 - над Белгородской областью, 4 - над Астраханской областью, по 3 - над Курской областью и акваторией Азовского моря, по 2 - над Воронежской и Брянской областями, а также по 1 - над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Последствия

Возгорание нефтепродуктов произошло в Воронежской области из-за атаки БПЛА. Его потушили, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Пострадавших нет.

Четыре частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

На местах работают оперативные и специальные службы.

