ТАСС: в деле о мошенничестве в Минтрансе Кубани выявили новые эпизоды за 10 лет

Алексей Переверзев дал показания на других фигурантов дела

Редакция сайта ТАСС

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев © Администрация Краснодарского края

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев в рамках досудебного соглашения дал ценные для следствия показания на других фигурантов дела, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности за 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Досудебное соглашение заключено после дачи показаний на других фигурантов, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности за 10 лет, расследование продолжается", - сообщил собеседник агентства.

Переверзев признал вину в полном объеме и отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею Переверзеву вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, ему было предъявлено обвинение, суд удовлетворил ходатайство следствия и взял его под стражу до 19 марта.

Также были арестованы двое заместителей министра - Алексей Смаглюк и Александр Дашук. Проверочные мероприятия в Минтрансе Кубани связаны с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Подробности об иных фигурантах дела не разглашались.

О деле Вороновского

Центральный районный суд в Сочи ранее принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого по уголовному делу о получении взятки, предварительное заседание назначено на 12 февраля.

Согласно материалам иска, Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и Министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и еще ряд лиц, которые, по данным Генпрокуратуры, участвовали в получении незаконных доходов или в оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества.

Вороновский, по данным Генпрокуратуры, распределял государственные (муниципальные) заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению, требуя в качестве обязательного условия деньги за доступ к выполнению работ по транспортной инфраструктуре края. При проведении аукционов с завышенной стоимостью работ по строительству и ремонту дорог Вороновский обеспечивал выбор фирм, организовывал им признание победителями торгов и заключение госконтрактов. Дорошенко и Карпенко, по данным Генпрокуратуры, по протекции Вороновского возглавляли краснодарскую краевую ассоциацию "Союз дорожников Кубани", членство в которой было обязательным условием для участия в закупках.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.