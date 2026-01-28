В корпусе СИЗО на Урале, откуда сбежали двое осужденных, дежурил один сотрудник

Из-за недокомплекта личного состава начальник корпуса в одиночку следил за тремя этажами здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Один дежурный вместо четырех следил за корпусом СИЗО №1, откуда 1 сентября сбежали двое ранее осужденных за подготовку теракта, из-за недокомплекта личного состава. Об этом рассказал свидетель по делу, младший инспектор дежурной службы СИЗО Полежанкин, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда.

"Из-за недокомплекта личного состава в СИЗО начальник корпуса в одиночку следил за тремя этажами здания. <...> Помимо него, должно быть еще три подчиненных. <...> [Причиной тому] недокомплект", - сказал он.

По словам свидетеля, открыть все двери корпуса можно было одним ключом, поскольку замки идентичны. Дверная форточка для передачи пищи могла быть не закрыта.

Полежанкин добавил, что несколько сотрудников СИЗО №1 уволились после побега двух осужденных. "Не уволили - уволились. Это важно. [Причиной тому] напряженная обстановка. Нехватка, некомплект народа. Я дальше работаю, а кто-то не может", - сказал он, отвечая на вопрос защиты о массовом увольнении сотрудников после инцидента.

По версии следствия, подсудимые Александр Черепанов и Иван Корюков (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделали отмычку для двери камеры и сбежали из СИЗО №1, после они пришли на территорию одного из СНТ вблизи Екатеринбурга, где проникли в дом, перерезали провода сигнализации и украли имущество на сумму более 7 тыс. рублей: продукты и одежду.

Ранее мужчин осудили по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).