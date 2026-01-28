Белгородскую область атаковали более 75 украинских БПЛА за сутки

По региону выпустили более 30 боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 75 беспилотников и выпустили более 30 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Борисовском округе по поселку Борисовка, селам Беленькое, Березовка, Грузское, Дубино, Зозули и хутору Никольский совершены атаки 9 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Зозули от удара дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчина находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода", - написали там, добавив, что повреждены частный дом и 6 машин.

По Валуйскому, Волоконовскому, Корочанскому и Чернянскому округам ВСУ выпустили 7 БПЛА, последствий нет. Белгородский округ атакован с помощью 10 беспилотников, повреждено здание на территории фермерского хозяйства, Красногвардейский округ - 1 БПЛА, в результате падения обломков беспилотника поврежден частный дом. По Краснояружскому округу ВСУ выпустили 3 боеприпаса и 14 БПЛА, поврежден частный дом.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 30 боеприпасов и 12 беспилотников, во время проведения восстановительных работ в результате детонации БПЛА пострадали 2 сотрудника предприятия. По информации оперштаба, один мужчина госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно. В результате детонации FPV-дрона рядом с частным домом семилетняя девочка получила баротравму, родители отказались от госпитализации, от удара дрона повреждены окна в доме и автомобиль. Также повреждены оборудование коммерческого объекта и 3 частных дома.

Шебекинский округ атакован с помощью 24 БПЛА, повреждены производственное здание и частный дом. Яковлевский округ ВСУ атаковали с помощью 3 беспилотников, поврежден забор на территории предприятия.