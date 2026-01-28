Осужденный экс-председатель курского комитета ветеринарии заключил контракт с МО

Олег Кошманов ранее получил восемь лет колонии строгого режима за вязтки

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Бывший руководитель комитета ветеринарии Курской области Олег Кошманов, который был ранее осужден за взятки на восемь лет колонии строгого режима, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд установил, что с сентября 2021-го по июнь 2023 года экс-руководитель курского комитета ветеринарии Олег Кошманов получил от руководителей Курской областной ветеринарной лаборатории и станции по борьбе с болезнями животных Обоянского района более 700 тыс. рублей. В сумму включена оплата найма и уборка используемой им квартиры в Курске за покровительство по службе и сохранение занимаемой должности. Кошманов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,8 млн рублей и лишением права в течение 3 лет 6 месяцев занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

"Постановлением Ленинского районного суда г. Курска удовлетворено ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Курска. Кошманов О. И. подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания условно. Контроль за его поведением возложен на командование воинской части", - говорится в сообщении.