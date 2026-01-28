ВСУ за сутки пять раз атаковали населенные пункты Запорожской области

Никто из местных жителей не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз атаковали населенные пункты Запорожской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа в результате атаки украинского БПЛА поврежден частный дом. В городе Приморске также разрушения получил частный дом, а вблизи села Райновка Приморского муниципального округа при атаке беспилотника поврежден ветрогенератор. В городе Каменке-Днепровской беспилотник нанес удар по линии электропередачи. В селе Бурчак Михайловского муниципального округа при атаке вражеского БПЛА повреждена кровля здания", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.