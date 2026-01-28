После травли девочки в ростовской школе завели дело

Прокуратура региона также организовала проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве после того, как подросток ударил девочку в школе в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись и сообщение о том, что девочку систематически травят в школе под Ростовом-на-Дону из-за того, что ее отец погиб в зоне СВО. По данным СМИ, после огласки ситуации семье девочке начали поступать угрозы. В полиции сообщили о проведении проверки.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Аксайскому району следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Прокуратура региона также организовала проверку.

Глава Аксайского района Константин Доморовский ранее сообщил, что этот случай обсудят 29 января на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, ранее подросток на учете в КДН не состоял. Что касается самой девочки, после происшествия учитель вызвала медработника, который осмотрел ребенка. Медик следов побоев не обнаружил, девочка вернулась в класс и продолжила обучение. Родителей нападавшего подростка вызвали в школу и провели беседу.