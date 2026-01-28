Пожар на заводе АГР в Калуге произошел в складском помещении

Площадь пожара составила 700 кв. м

КАЛУГА, 28 января. /ТАСС/. Пожар на автозаводе АГР в Калуге произошел в складском помещении, прокуратурой организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры области прокуратурой города Калуги организована проверка по факту возгорания в складском помещении ООО "АГР" (бывший автозавод Volkswagen)", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в складском помещении автозавода АГР в Калуге на улице Автомобильной, сообщение о возгорании поступило в 11:55 мск. Площадь пожара выросла до 700 кв. м. К тушению привлечено 12 единиц техники и 44 человека.

