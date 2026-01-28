ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Персонал эвакуировали. Главное о пожаре на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Площадь возгорания составила 700 кв. м
Редакция сайта ТАСС
10:42
обновлено 11:26
© Страница "Козельск Live" во "Вконтакте"

В помещении автозавода АГР в Калуге (бывший автозавод Volkswagen) произошел пожар, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Калуги (ЕДДС).

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • Пожар произошел в складском помещении автозавода на улице Автомобильной.
  • Сообщение о возгорании поступило в 11:55 мск.
  • Пострадавших нет.
  • Площадь пожара сначала составляла 300 кв. м, затем она выросла до 700 кв. м.
  • К тушению привлекли 12 единиц техники и 44 человека.
  • Возгорание локализовали, затем потушили.
  • Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара не зафиксировали.
  • Производственный процесс не нарушен, сообщил губернатор Владислав Шапша.
  • В пресс-службе завода сообщили, что персонал своевременно эвакуировали.
  • В компании разбираются в причинах ЧП.
  • Надзорное ведомство Калуги организовало проверку.
 
РоссияКалужская область