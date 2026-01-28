Статья

Персонал эвакуировали. Главное о пожаре на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Площадь возгорания составила 700 кв. м

Редакция сайта ТАСС

В помещении автозавода АГР в Калуге (бывший автозавод Volkswagen) произошел пожар, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Калуги (ЕДДС).

ТАСС собрал основное о происшествии.