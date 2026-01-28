Статья
Персонал эвакуировали. Главное о пожаре на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Редакция сайта ТАСС
10:42
обновлено 11:26
В помещении автозавода АГР в Калуге (бывший автозавод Volkswagen) произошел пожар, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Калуги (ЕДДС).
ТАСС собрал основное о происшествии.
- Пожар произошел в складском помещении автозавода на улице Автомобильной.
- Сообщение о возгорании поступило в 11:55 мск.
- Пострадавших нет.
- Площадь пожара сначала составляла 300 кв. м, затем она выросла до 700 кв. м.
- К тушению привлекли 12 единиц техники и 44 человека.
- Возгорание локализовали, затем потушили.
- Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара не зафиксировали.
- Производственный процесс не нарушен, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- В пресс-службе завода сообщили, что персонал своевременно эвакуировали.
- В компании разбираются в причинах ЧП.
- Надзорное ведомство Калуги организовало проверку.