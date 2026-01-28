Причиной аварии на котельной в Кушве стал сбой электричества

Восстановить работу одного из котлов планируют к 30 января, второго - к 1 февраля

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сбои в работе котельной "Уральская" в Кушве Свердловской области, от которой питались жилые дома и школа, произошли из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщил глава города Михаил Слепухин.

Ранее он сообщил, что в Кушве произошел четвертый с начала года сбой в работе системы отопления. Из-за этого занятия в школе № 10 проводятся в дистанционном режиме, а температура в многоквартирных домах снизилась.

"Из-за аварийного отключения электроэнергии на котельной "Уральская" ночью котлы останавливались дважды, в результате температура в сети временно снизилась. После повторного отключения электроэнергии в 09:30 (07:30 - прим. ТАСС) из-за сильной течи аварийно был остановлен котел № 3. В работе два котла", - написал он.

Слепухин добавил, что работы по восстановлению одного из котлов планируют завершить к 30 января, а второго - к 1 февраля. По данным синоптиков, в регионе температура воздуха достигла минус 11 градусов.

Ранее, 11 января, более 10 тыс. жителей Кушвы остались без тепла из-за аварии на котельной "Рудничная". А позднее, 23 января, когда в регионе было до минус 32 градусов, после сбоя на "Блочной" и "Квартальной" отопление пропало в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях.