Защищать интересы экс-мэра Белгорода наравне с адвокатом будет его отец

Антона Иванова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и превышение должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Интересы бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, который ранее был осужден за взятки и превышение должностных полномочий, чье дело отправили на новое рассмотрение, наравне с адвокатом будет защищать его отец Александр, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале 2025 года Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра города, бывшего генерального директора АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антона Иванова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 млн рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив уголовное дело на новое судебное разбирательство.

"Разрешено", - сказал судья на ходатайство о предоставлении возможности защиты интересов отцом экс-мэра наравне с адвокатом.

Антон Иванов заявил о данном предоставлении, так как отец является его близким родственником. "Он погружен в дело, занимается им уже больше двух лет, поэтому здесь в плане работы как моего защитника играет важную роль", - сказал экс-мэр на заседании суда.

Районным судом было установлено, что Иванов получил в качестве взятки автомобиль BMW 320D XDrive, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн рублей за заключение договоров от имени возглавляемой им корпорации о содействии коммерческим организациям. Кроме того, он принимал решения о предоставлении в собственность граждан земельных участков по заниженной стоимости, сумма причиненного ущерба превысила 14 млн рублей.