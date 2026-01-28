В Адыгее компенсируют до 1 млн рублей за утрату автомобиля после атаки БПЛА

За частично поврежденную машину компенсация составит до 500 тыс. рублей

МАЙКОП, 28 января. /ТАСС/. Компенсация за утраченный автомобиль после вражеской атаки на аул Новая Адыгея составит до 1 млн рублей, частично поврежденный - до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем канале в мессенджере Мax.

"По предварительной информации, 92 машины повреждены, 27 - сгорели. В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей, при полной утрате - до миллиона рублей. Республика берет на себя эти выплаты", - написал он.

Глава республики отметил, что 28 января он побывал в ауле Новая Адыгея, где продолжается восстановление домов, поврежденных в результате вражеской атаки. Проверил исполнение всех поручений по оказанию помощи пострадавшим жителям, пообщался с людьми и убедился, что ни один вопрос не остается без внимания. Также он сообщил о принимаемых решениях по возмещению ущерба пострадавшим.

"Комиссии продолжают осмотры квартир и домовладений, фиксируют объем ущерба. В настоящий момент обследовано более 1,4 тысячи квартир, из них в 981 квартире установлены повреждения имущества. После составления актов и оценки ущерба будут приняты решения о материальной помощи, в том числе и владельцам сгоревших автомобилей", - отметил глава региона.