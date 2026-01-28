Число опознанных жертв новогодней атаки ВСУ на Хорлы выросло до 15

Опознание затруднено тем, что более 19 тел сгорели почти полностью, отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Опознаны по итогам экспертиз 15 мирных жителей, погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь. Обновленный список погибших опубликован на сайте губернатора региона.

Первый список погибших был опубликован 1 января, в нем тогда значились семь человек. Позже было добавлено еще пять имен. Как пояснил глава региона Владимир Сальдо, опознание затруднено тем, что более 19 тел сгорели почти полностью.

"Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. <...> Установлены личности 15 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.

Еще троими опознанными оказались две женщины 1972 и 1993 годов рождения, а также 17-летняя девушка.