Сальдо: ВСУ делают акцент на удары дронами и дистанционные атаки

Вооруженные силы Украины атакуют гражданскую инфраструктуру, отметил глава Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Украинские боевики делают акцент на использование беспилотников и дистанционные атаки на гражданскую инфраструктуру в левобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Зима не остановила дроны и удары по инфраструктуре. Напротив, акцент на БПЛА и дистанционные атаки сохраняется", - сказал он.