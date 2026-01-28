ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине

Сальдо: ВСУ делают акцент на удары дронами и дистанционные атаки

Вооруженные силы Украины атакуют гражданскую инфраструктуру, отметил глава Херсонской области
14:18
ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Украинские боевики делают акцент на использование беспилотников и дистанционные атаки на гражданскую инфраструктуру в левобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Зима не остановила дроны и удары по инфраструктуре. Напротив, акцент на БПЛА и дистанционные атаки сохраняется", - сказал он. 

