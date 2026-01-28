В Перми потушили пожар в складском помещении

Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. В Перми пожар в складском помещении на площади 1 тыс. кв. м ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Огнеборцы МЧС Прикамья ликвидировали пожар на улице Дзержинского. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой", - сообщили в ведомстве.

Возгорание одноэтажного складского помещения на улице Дзержинского в Перми произошло 28 января рано утром. В управлении МЧС сообщили, что пожар на площади 1 тыс. кв. м тушили 94 огнеборца и 26 единиц техники. В 17:45 мск были ликвидированы последствия пожара. В результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.