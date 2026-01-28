В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

В судебном заседании обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать ему домашний арест

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося ножом убить жену и 14-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Коптевской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о покушении на убийство женщины и ее несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в судебном заседании обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать ему домашний арест.

Вечером 26 января 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире и подъезде жилого дома в Линейном проезде нанес не менее четырех ножевых ранений своей жене, а также не менее восьми - своему сыну 2012 года рождения. Потерпевшие смогли спрятаться у соседей, затем они были госпитализированы. Злоумышленник был задержан на месте преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).