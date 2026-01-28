В Энергодаре погибла мирная жительница при атаке беспилотника ВСУ

На месте работают оперативные службы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Мирная жительница погибла в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Энергодаре при атаке БПЛА противника погибла жительница города. Подробности уточняются", - написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

По информации администрации Энергодара, удар был нанесен по центру города.

"Погибла молодая девушка. Это чудовищная и бесчеловечная трагедия, которая отняла самое ценное - человеческую жизнь. <...> Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшей. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. От всего сердца выражаем наши глубочайшие соболезнования", - говорится в Telegram-канале администрации.