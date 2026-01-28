Пострадавшие в Хорлах жители смогут пройти реабилитацию в Крыму

Для тяжелых случаев приоритет остается за профильными федеральными центрами, отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Часть жителей, пострадавших в результате новогодней атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, смогут пройти реабилитацию в Крыму. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Решение по реабилитации принимается врачами индивидуально, по итогам основного лечения. Для тяжелых случаев приоритет остается за профильными федеральными центрами. Для части пострадавших реабилитация возможна на базе учреждений Крыма и других регионов, где есть необходимые специалисты", - сказал Сальдо.

Он добавил, что профильные службы также держат на контроле вопрос сопровождения семей, чтобы "люди не оставались один на один с бюрократией".