ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Пострадавшие в Хорлах жители смогут пройти реабилитацию в Крыму

Для тяжелых случаев приоритет остается за профильными федеральными центрами, отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо
Редакция сайта ТАСС
15:38
обновлено 15:51
© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Часть жителей, пострадавших в результате новогодней атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, смогут пройти реабилитацию в Крыму. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Читайте также

"Жертвы агонии киевского режима". Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"Решение по реабилитации принимается врачами индивидуально, по итогам основного лечения. Для тяжелых случаев приоритет остается за профильными федеральными центрами. Для части пострадавших реабилитация возможна на базе учреждений Крыма и других регионов, где есть необходимые специалисты", - сказал Сальдо.

Он добавил, что профильные службы также держат на контроле вопрос сопровождения семей, чтобы "люди не оставались один на один с бюрократией". 

РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область