Пожар в гостинице в Куршевеле локализовали

К борьбе с огнем привлекли около 120 пожарных

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Пожар, возникший во вторник в пятизвездочной гостинице Hôtel des Grandes Alpes на французском горнолыжном курорте Куршевель, локализован. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префекта департамента Савойя Ванину Николи.

"Огонь больше не распространяется, и мы сможем приступить к операциям, которые позволят окончательно потушить последние очаги пламени", - приводит канал слова префекта.

По ее словам, легкие травмы при тушении пожара получили шестеро сотрудников противопожарной службы.

Пожар в гостинице возник накануне вечером. Сотни человек были эвакуированы. К борьбе с огнем привлекли около 120 пожарных.