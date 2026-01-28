В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Мужчину со множественными осколочными ранениями плеча доставляют в Валуйскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в Волоконовском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В селе Погромец FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями плеча бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.