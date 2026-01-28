Пожар в гостинице в Куршевеле потушили

Огня и дыма нет, сообщили ТАСС очевидцы

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Пожар в пятизвездочном отеле Hôtel des Grandes Alpes на французском горнолыжном курорте Куршевель потушен, огня и дыма нет. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Запах от пожара очень сильный. Но дыма и огня больше нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар в гостинице возник накануне вечером. Сотни человек были эвакуированы, шестеро сотрудников противопожарной службы получили легкие травмы. К борьбе с огнем были привлечены около 120 пожарных.