Noticias Caracol: в Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

В числе погибших - депутат Палаты представителей Конгресса страны Диоген Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 29 января. /ТАСС/. Спасательные службы Колумбии обнаружили место падения самолета, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, на борту которого было 15 человек. По данным телеканала Noticias Caracol, в результате катастрофы в департаменте Северный Сантандер никто не выжил.

Обломки воздушного судна Beechcraft 1900D были найдены в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Всего на борту находились 15 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа.

Сообщается, что в числе погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой.

Отмечается, что самолет, следовавший по маршруту из города Кукута в Оканью, пропал с радаров в среду. Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.