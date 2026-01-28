ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

В населенных пунктах они не ощущались
22:01

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения 2025 года продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,7. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. 

