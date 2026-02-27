Зампреда правления "Газпром нефти" обвинили во взятках

Он получал их в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение топ-менеджеру "Газпром нефти" в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России задержан заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть", который подозревается в получении взяток, - написала она в Мах. - Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение".

"Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - написала она в Мах.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе председателя правления "Газпром нефти" Антоне Джалябове, его задержали в Санкт-Петербурге и уже доставили в Москву, где Басманный суд изберет ему пресечения.