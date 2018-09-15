СК начал проверку после пожара в Свердловской области, где пострадали шестеро детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку из-за пожара в Свердловской области, в котором пострадали шесть детей, сообщили в субботу в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября, в данный момент дети находятся в больнице.

"По факту случившегося следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным управления, возгорание возникло около печи, первым его заметила 32-летняя женщина (мама пятерых из шести детей, еще один приходится ей крестником), которая проснулась от удушья и начала эвакуировать всех из дома. "Также она приняла меры к тушению возгорания, однако огонь в последующем распространился не только на дом, но и на дворовые постройки", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что самому старшему ребенку 15 лет, самому младшему нет и года, все они получили отравление угарным газом. "А двое из них - мальчики 2017 и 2018 годов рождения - получили также ожоги второй и третьей степени. В настоящее время всем детям оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в управлении.

Как сообщалось ранее, в причинах данного инцидента также разбираются сотрудники МЧС и прокуратуры.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что семья на учете в территориальном ОВД не состоит. По его данным, в результате пожара полностью сгорела часть дома и дворовые постройки, в том числе гараж и баня. "Полиция и МЧС отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с неисправностью печного отопления", - сказал Горелых.