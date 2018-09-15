ABC: число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до пяти

По ее данным, 77-летнего мужчину унес сильный порыв ветра в округе Ленуар, когда он вышел проверить своих собак. Его тело обнаружили члены семьи.

ТАСС, 15 сентября. Ураган "Флоренс" унес жизнь еще одного человека в штате Северная Каролина в США, увеличив общее число жертв до пяти. Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC .

Ранее сообщалось о четырех жертвах, среди которых мать и ребенок.

Без электричества, по данным телеканала, остались более 900 тыс. потребителей, из них 773 тыс. в Северной Каролине и 133 тыс. - в Южной Каролине.

По данным Национальный центра по наблюдению за ураганами США, "Флоренс", ослабший до тропического шторма, находится в 35 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на северо-запад со скоростью 1,9 м/с, скорость ветра достигает 26,3 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.