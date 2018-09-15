Полиция Киева задержала мужчину, избившего судью по делу об убийствах на "майдане"

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали мужчину, который накануне вечером избил судью районного суда Киева. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

В ведомстве уточнили, что между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них начал металлической палкой наносить удары другому, после чего скрылся с места происшествия. "Работники столичной полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. В настоящее время злоумышленник предоставляет объяснения следователям Святошинского управления полиции", - уточнили в полиции.

По данному факту, как сообщили в столичной полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

В пятницу вечером в Киеве произошло нападение на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который рассматривал дело об убийствах на "майдане" в 2014 году. Сам Дямчук связал данное нападение со своей профессиональной деятельностью.

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против пяти бывших бойцов элитного украинского подразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на "майдане" в 2014 году. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.