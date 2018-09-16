Причиной ДТП с пятью погибшими в Воронежской области мог стать туман

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Туман мог стать причиной ДТП в Воронежской области, в котором при лобовом столкновении автомобилей Volkswagen и Audi погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"При столкновении погибли пять человек, полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать туман", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, ДТП произошло около 05:30 мск на 23-м километре дороги Нововоронеж - Воронеж в Усманском районе. В результате лобового столкновения автомобили загорелись. Погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Audi. Личности погибших устанавливаются.

Движение на участке дороги, где произошло столкновение, не затруднено, уточнили в пресс-службе УМВД.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Воронежской области, в воскресенье в регионе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Дневная температура составит плюс 24 градуса, ночью столбик термометра поднимался до плюс 15 градусов.