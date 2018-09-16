Два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана в Солсбери

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo в Солсбери. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщила полиция графства Уилтшир.

Случившееся полицейские называют "медицинским инцидентом". "В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния [пострадавших мужчины и женщины]", - информировала полиция, которая была вызвана прибывшими к ресторану сотрудниками скорой помощи в 18:45 по местному времени (21:45 мск).

Служба скорой помощи Юго-Западной Англии сообщила, что на место инцидента были направлены четыре машины скорой помощи. К ресторану также прибыли пожарные.

Как передало агентство Associated Press, пресс-секретарь службы скорой помощи заявила, что на момент предоставления самой последней информации пострадавшие находились в сознании, помощь им оказывалась на месте.

В марте этого года, согласно версии британской стороны, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Правительство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии в расположенном неподалеку от Солсбери городке Эймсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сентябре подтвердила в своем докладе, что Стерджес и Роули контактировали с тем же самым веществом, от которого пострадали Скрипали.