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Оба водителя пострадавшего в ДТП автобуса на Кубани госпитализированы

В больницы также попали 20 пассажиров

ТАСС, 17 сентября. Оба водителя, попавшие в ДТП на автобусе в Ленинградском районе Краснодарского края, госпитализированы. Вместе с ними в региональные больницы попали еще 20 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Доставлены в больницы два водителя и 20 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 13 и 14 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в результате того, что водитель - житель Ярославской области 1968 года рождения - не справился с управлением на Т-образном перекрестке, и рейсовый автобус выехал с трассы.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. "Сейчас наши медики обследуют тех, кто госпитализирован. Если возникнет необходимость, для оперативной доставки в краевые медучреждения будет задействована санавиация", - добавил он.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса сообщением Анапа - Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось 39 человек. 17 из них, которым не потребовалась медицинская помощь, находятся в пункте временного размещения в станице Ленинградская, сейчас решается вопрос об их транспортировке в Ярославль.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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