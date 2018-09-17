Оба водителя пострадавшего в ДТП автобуса на Кубани госпитализированы

ТАСС, 17 сентября. Оба водителя, попавшие в ДТП на автобусе в Ленинградском районе Краснодарского края, госпитализированы. Вместе с ними в региональные больницы попали еще 20 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Доставлены в больницы два водителя и 20 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 13 и 14 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ДТП произошло в результате того, что водитель - житель Ярославской области 1968 года рождения - не справился с управлением на Т-образном перекрестке, и рейсовый автобус выехал с трассы.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. "Сейчас наши медики обследуют тех, кто госпитализирован. Если возникнет необходимость, для оперативной доставки в краевые медучреждения будет задействована санавиация", - добавил он.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса сообщением Анапа - Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось 39 человек. 17 из них, которым не потребовалась медицинская помощь, находятся в пункте временного размещения в станице Ленинградская, сейчас решается вопрос об их транспортировке в Ярославль.