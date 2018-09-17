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Число жертв ДТП в Ярославской области возросло до шести

Молодой человек 2000 года рождения умер от полученных травм в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения 16 сентября двух автомобилей в Рыбинском районе Ярославской области увеличилось до шести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне утром в Рыбинском районе области на 54-м км дороги Ярославль - Рыбинск столкнулись Nissan X-Trail и Ford Fusion. Пять человек погибли на месте, водитель Nissan был госпитализирован.

"Молодой человек 2000 года рождения, находившийся в автомобиле Nissan, скончался от полученных травм в Тутаевской больнице", - сказала собеседница агентства.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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