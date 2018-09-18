В Ярославле суд продлил домашний арест одному из фигурантов дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля продлил срок содержания под домашним арестом Ивана Калашникова - начальника по воспитательной части ярославской колонии № 1, где в июне 2017 года был избит заключенный Евгений Макаров. Об этом во вторник ТАСС сообщила адвокат Калашикова Алла Царева.
"Дзержинский районный суд продлил домашний арест моему подзащитному Ивану Калашникову до 20 декабря", - сказала Царева.
Судебное заседание состоялось в минувший понедельник. Как отметила Царева, Калашников проходит курс лечение. Заволжский районный суд Ярославля 27 июля отправил Калашникова под домашний арест по состоянию здоровья.
Ранее Заволжский суд арестовал 13 фигурантов этого дела. Накануне четверым из них Фрунзенский районный суд продлил срок пребывания под стражей до 20 декабря.
Дело о пытках в ярославской колонии
Материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 были отстранены от исполнения обязанностей.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии № 1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, которое объединено с первым.